Emekli ve memur zammı belli oldu

TÜİK’in yıllık bazda enflasyonu açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zam belli oldu.



Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu.

Memur ve memur emeklisi geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3’lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK ?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8,36 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİ MAAŞI

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 3 bin 812 TL’den 4 bin 92 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3 bin 21 TL’ye çıkacak.