Emekli Scotland Yard polis müdürü Neville, ‘süper tanıma yetenekli polisleri’ DHA’ya anlattı

Beril SONMEZ/ÖZEL HABER, (DHA) – Süper tanıma, IQ kadar gerçek ve diğer herhangi bir yetenek kadar ölçülebilir bir beceridir. “Süper Tanıyıcılar” bu beceriye doğuştan sahip kişiler olarak biliniyor. Süper tanıyıcılar, bir yüzü veya yüzün bir kısmını gördükten sonra yıllarca unutmaz ve yüzü nerede ve ne zaman görseler tanımaktadır. Emekli New Scotland Yard Polis Müdürü DCI Mike Neville, süper tanıyıcıları bilen, onlarla çalışan ve polis kuvvetlerinde bu kişilerden oluşan birimi kuran kişi olarak, süper tanıyıcı polislerin yüz tanıma yazılımından daha çok şüpheliyi düşük çözünürlüklü görsellerden tespit ettiklerini ifade etti.

Mike Neville, polis gücündeki süper tanıyıcı polislerle olan deneyimini Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı:

“Polis gücünde çalışırken birçok şüphelinin kim olduğunu bulmak için şüphelilerin fotoğraflarını polis teşkilatında sisteme koydum. Bazı polislerin, diğerlerinden daha fazla kimlik tespiti yaptıklarını gördüm. Örneğin, 100 fotoğraf koysam, yaklaşık 50 şüphelinin kimlik tespitini yapıyorduk ama bu 50 farklı polisten değildi, bazı spesifik polisler 10 veya 20 kimlik tespiti yapıyordu. Bunun nedenini araştırınca Greenwich Üniversitesi’nden Prof. Josh Davis ile tanıştım ve bazı testler yapmak için AB fonu elde ettik. Daha sonra Harvard Üniversitesi’nin bu süper tanıyıcıları, inanılmaz hatırlama yeteneğine sahip kişileri tespit ettiklerini gördük. Anladık ki IQ gibi bu öğretilemez, bu sadece doğduğunuz bir şeydir.”

SÜPER TANICIYI POLİSLERİN BİR YÜZÜ BİR KERE GÖRMESİ YETERLİ

Kuzey İrlanda’da 90’larda polislik yapmış olan Neville, süper tanıyıcıların bu yeteneklerini keşfettikten sonra New Scotland Yard’da ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nda süper tanıma birimi kurdu.

Greenwich Üniversitesi’yle çalışmaya başlayan Neville, süper tanıyıcı polisleri belirlemek için bazı testler olduğunu ifade etti. Neville “3 yeteneği test edebiliriz, biri kısa süreli hafıza testi ki bu pasaport polisiyseniz idealdir. Pasaporttaki resme bakarsınız ve pasaport sahibinin suratına bakarsınız, bunun aynı kişi olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci test ise uzun vadede yüz tanıma ve hatırlama yeteneği olan kişileri tespit eder. Bir yüz gösterirsiniz ve o yüzü 6 ay veya 6 yıl sonra bile herhangi bir yerde ve konumda hatırlarlar. Düşünün ki bir terörist ya da suçlu arıyorsunuz ve siz 6 ay önce bu yüzü gördüğünüzü anlıyorsunuz, hemen gerekli işlemi yaparsınız. Son testimiz ise kalabalıktaki yüzleri tespit etmekte başarılı olan insanlar içindir. Süper tanıyıcı polis şüpheli listesinde veya kamerada gördüğü yüzü kalabalık içinde rahatça tespit eder.”

4000 BİN KİŞİ ARASINDA 180 ŞÜPHELİ TESPİT EDEN SÜPER POLİS

İngiltere’de 15 Nisan 1989’da, Sheffield şehrinin takımı olan Sheffield Wednesday’in sahası Hillsborough Stadyumu’nda gerçekleşen kazada, tamamı Liverpool taraftarı olan 96 seyirci ezilerek ölmüş, 766 kişi ise yaralanmıştı. Hillsborough trajedisinde, süper tanıyıcı polisler, kalabalığın içinde olaydan sorumlu 16 kişiyi tespit etti.

Londra 2011 isyanlarında 4000 kişinin teşhis edilmesi gerekiyordu, yüz tanıma yazılımı 4000 kişiden 1’ini tespit etti. Süper Tanıyıcı Polis Gary Collins, 180 kişiyi rahatlıkla tanıyarak tespit etti.

SÜPER TANIYICILAR TÜRKİYE’DE DE RAHATLIKLA BULUNABİLİR

Dünyada farklı ülke polis teşkilatlarında süper tanıyıcı polislerle de çalışan Neville, süper tanıyıcı birimin Türkiye’de de rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti, “Bu yetenek Türkiye’de de kişilerde rahatlıkla tespit edilir ve kullanılabilir, çünkü Türkiye’de de diğer ülkeler gibi aynı soruna sahip. Şüphelileri zaman ve mekandan bağımsız tespit etme ve yakalama. Süper tanıyıcı polisleri tespit eden yerel polis müdürü veya ordu subayı, belirli bir erkeğin veya kadının bu beceriye sahip olduğunu bilecektir. Böylece polis müdürü, kalabalıktaki bir suçluyu teşhis etmek için kiminle çalışması gerektiğini çok iyi bilecek. Kimi hangi göreve alması gerektiğini iyi bilecek.”

YÜZÜN BİR PARÇASINDAN BİLE ŞÜPHELİ TESPİTİ

Mike Neville süper tanıyıcıların yüzün bir parçasından bile başarılı kimlik tespit ettiğini ifade ederek, “Yüz tanıma yazılımı, çok yüksek kaliteli görüntü gerektiriyor. Yani havalimanına gidersek, e-pasaport kapılarında durmanız gerekir, doğrudan kameraya bakarsınız, böylece kamera ön yüzünüzü doğru açıyla tarar, üstünüzdeki ışık mükemmeldir. Bazen sistem tüm bunlara rağmen bile başarısız olur. Ama süper tanıyıcı polis başarısız olmaz. Ancak insanlarda bu günlerde maske, atkı takıyor ve sadece onların gözlerini görebiliyorsunuz ve süper tanıyanlar o zaman bile insanları gözlerinden tanıyabiliyor. Öte yandan, Greenwich üniversitesi süper tanıyıcı kişiyi hırsız maskesi giyen insanların fotoğraflarıyla test ediyor, sadece gözleri görüyor, ayrıca koyu gözlük takan insanlarla da test ediyor, gözleri hariç her şeyi görebiliyor. Süper tanıyıcılar her iki fotoğraftaki şüpheliyi başarılı bir şekilde tespit ediyor. “

EN BÜYÜK SÜPER TANIYICI BİRİMİ ALMANYA’DA

Mike Neville, dünyadaki süper tanıyıcı birimlere sahip polislerle çalıştığını belirterek “İngiltere’de, süper tanıyıcı birim sadece Metropolitan Polisinde değil, City of London polisinde de mevcut. Avustralya’da Queensland polisinin özel bir süper tanıyıcı birimi var, en büyük birime sahip ülke Almanya’dır. Almanya’da bu birim Stuttgart, Berlin, Münih, Kuzey Vestfalya’da bulunmaktadır. Birime bir cinsel saldırı vakasında yardım etmiştim. Süper tanıyıcıların bulunduğu birime çok önem veriliyor.”