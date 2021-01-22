Emekli polis memuru kağıt toplayıcısını vurarak, yaraladı

Murat GÜRKAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-AYDIN’ın Köşk ilçesinde emekli polis memuru Fazlı K.(62), bilinmeyen nedenle tartıştığı kağıt toplayıcısı Osman G.’yi (54) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Ağır yaralı Osman G. tedaviye alınırken, Fazlı K. tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru Fazıl K., kağıt toplayıcısı Osman G. ile bir marketin önünde tartıştı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen ikili, bir süre sonra çarşıda karşılaştı. Fazıl K. minibüsündeki pompalı tüfeğini alıp, Osman G.’ye ateşledi. Ağır yaralanan Osman G., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman G.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Fazlı K. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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