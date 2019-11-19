Emekli olma yaşında ABD ve AB’yi örnek almalıyız!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de ortalama emeklilik yaşı 52 imiş… Bu, ülkemizde insanların gelişmiş ülkelere göre 12-13 yaş daha erken emekli olmaları anlamına geliyor.
ABD, Kanada, İsviçre, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İspanya, Portekiz, Yeni Zelanda, İsveç gibi ülkelerde 65 yaşından önce emekli olunamıyor.
İzlanda ve Norveç’te emeklilik yaşı 67’ye çıkarılmış.
Emeklilik yaşının artırılması İngiltere ve Fransa’da da sürekli gündemde olan bir konu.
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Gelir-gider hesabını doğru yapmak isteyen her ülke, yaşam süresinin giderek uzamasını dikkate alarak emeklilik yaşını yeniden düzenliyor.
Bunu yapmadıkları takdirde sosyal güvenlik sistemlerinin iflas edeceğini, bir gün emeklilere maaş ödeyemez duruma geleceklerini biliyorlar çünkü.
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Uluslararası saygın bir kuruluş olan Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı bir raporda, emeklilik yaşının 65 olmasının bile yeterli olmadığı, 70’e çıkarılması gerektiği savunuluyor.
Raporda, bugün doğanların 100 yaşını aşacakları belirtiliyor, çalışanların 65 yaşında emekli yapılmasının yanlışlığına dikkat çekiliyor.
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DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 1991 seçimine giderken, erken emeklilik vaadinde bulundu.
O seçimden DYP birinci çıktı ve ülke yönetiminde söz sahibi oldu.
Yapılan ilk icraatlardan biri, kadınların 36, erkeklerin 40 yaşında emekli olmasına imkan tanımaktı.
Ekonomiyi alt-üst eden bir düzenleme oldu bu. Sosyal güvenlik sistemi büyük açıklar verdi.
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Türkiye, geçmiş acı tecrübelerden yararlanarak sosyal güvenlik sistemini popülist yaklaşımlara kurban etmemeli, akıllıca düzenlemelidir.
Bunun ilk adımı da emeklilik yaşının 65’e çıkarılması olmalıdır.