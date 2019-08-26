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Emekli öğretmenin yüzüne şans ikinci kez güldü

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Antalya’da, beyin kanaması geçiren ve tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki erkek hastanın ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri, 9 saat süren operasyonla emekli öğretmen İbrahim Tomaş’a (62) nakledildi.

Tomaş’a ocak ayında da kadavradan karaciğer bulunduğu, ancak sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle nakil yapılamadığı kaydedildi.

Antalya’da geçen mayıs ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonrasında götürüldüğü özel hastanede 10 gün kaldığı yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın yakınları tarafından bağışlanan karaciğeri, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi’nde 2 yıldır karaciğer bağışı için bekleyen siroz hastası, emekli öğretmen İbrahim Tomaş’a nakledildi.

ŞANS İKİNCİDE YÜZÜNE GÜLDÜ

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 4 Haziran’da 9 saat süren operasyon sonunda gerçekleşen nakille hayata tutunan 2 çocuk babası İbrahim Tomaş, uzun bir yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu. 2 yıl önce karnındaki şişkinlik nedeniyle Korkuteli Devlet Hastanesi’ne başvuran ve tetkikler sonrasında siroz teşhisi konulan İbrahim Tomaş, “Hastalığımın teşhisinde hemen sonra da organ nakli için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi’ne alındım. Geçen ocak ayında kadavradan nakil için çağırıldım fakat sağlığım nakil için uygun görülmedi” dedi.

‘BAĞIŞÇI AİLEYE MİNNET BORCUM VAR’

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4 Haziran’da ikinci kez nakil için çağrıldığını belirten Tomaş, 9 saat süren operasyonla sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Organ bağışı konusunda tavsiyelerde bulunan İbrahim Tomaş, “Ailem bana verici olma konusunda olumlu yaklaştı fakat yapılan testlerde verici olmalarına olanak yoktu. Organları bağışlanan kişi sayesinde hayata tutundum. Allah ondan ve yakınlarından razı olsun. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organlarını bağışlayıp bir hayat kurtarsınlar. Organ bağışıyla sadece beni değil ailemin de huzurunu sağladılar. Ben sağlıklı olsaydım, organlarımı bağışlardım. Bağışçı aileye minnet borcum büyük. Operasyonu gerçekleştiren doktor ve hemşirelere teşekkür ederim” diye konuştu.

HASTA VE HEKİMLER MEMNUN

Karaciğer naklini gerçekleştiren AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise şunları söyledi:

“Hastamız, yaklaşık 2 yıldır karaciğer yetmezliği tanısıyla takibimizdeydi. Organ nakli için bekleme listesine alındı. O zamandan beri, destek tedavisi hastanemizde sürmekteydi. Daha önce de şans gülmüştü ama sağlık durumu nakil için uygun değildi. 4 Haziran günü hastamıza ikinci kez şans güldü ve karaciğer naklini gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu gayet güzel. Hasta artık kendini daha iyi hissediyor. Hastamız ve biz memnunuz.”

BEYİN ÖLÜMÜ SONRASI BAĞIŞLAR AZ

Organ bağışı konusunda çağrıda da bulunan Prof. Dr. Aydınlı, “Her zaman söylediğimiz gibi, ülkemizde organ nakli bekleyen hastalarımız çok fazla. Ülkemizde maalesef beyin ölümü sonrası bağışlar çok az, önemli olan bu hastamızda olduğu gibi vefat sonrası bağışların artması. Her organ bağışının bir hayat olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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