Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2018 Nisan ayı verilerine göre, Türkiye’de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor. Emeklilerin maaşlarından ellerine geçen miktarın daha öncekilerden düşük yahut eksik olması kesinti olduğu anlamına geliyor

Emekli maaşlarından ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı, muayene katılım payı, icra takibiyle haciz ve buna benzer adlar altında kesintiler yapılabilmektedir.

Zaten kıt kanaat geçinen emeklilerin maaşlarından bu kesintiler de yapılınca emeklilerin yaşamını iyice zora sokmaktadır.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ,emeklilerin bu durumunu biraz olsun hafifletmek amacı ile emekli maaşlarından kesilen muayene ücreti, reçete katılım payı ve ilaç katılım payının alınmamasını meclis gündemine taşıyarak kanun teklifi verdi.

Yıllarca ülke ekonomisine ve üretime katkı sunmuş emekli vatandaşların maaşlarından sağlık hizmetleri karşılığı yapılan kesintiler ve alınan katkı payları ardından maaşları açlık sınırının altına düştüğünü belirten Şahin’in önergesi şöyle:

‘‘Yaklaşık 12,5 milyon emekli ay sonunu getirmeye çalışarak, torununa bir çikolata alamayacak halde geçim derdi ile boğuşuyor. Bu nedenle emekli vatandaşlarımız verdikleri hizmetlerden sonra hak kazandıkları emeklilik dönemlerini ekonomik sıkıntılarla geçirmekte, ek iş yapmak zorunda kalmaktadır.

Sosyal devlet anlayışı, ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan vatandaşların yaşadıkları sorunları için çözüm üretmektir. Anayasa’nın 2’inci maddesi ile düzenlenen sosyal devlet ilkesi gereği, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılar giderilmelidir. Mevcut düzenlemelerle Anayasa ihlal, emekli vatandaşlar mağdur edilmektedir.

Bu nedenle CHP olarak, emekli maaşlarından kesilen muayene ücreti, reçete katılım payı ve ilaç katılım payının alınmamasını, emeklimizin az da olsa rahata kavuşturulmasını istiyoruz. TBMM Başkanlığı’na vermiş olduğum kanun teklifi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unda değişiklik yapılmasını talep ettim.

Bu değişiklik yapılırsa emekli maaşlarından kesilen muayene ücreti, reçete katılım payı ve ilaç katılım payı alınmayacak. Böylece bir yandan ihlal ve mağduriyet durumunun giderilmesi bir taraftan emekli vatandaşların insanca yaşama hakkının korunması sağlanmış olacak. AKP hükümeti her seçim öncesi verdiği vaadleri hatırlamalı ve emeklilerin yaşam standartını iyileştirme yönünde meclise getirdiğimiz bu kanun değişikliğine destek vermelidir.’’ .