AYDIN’ın İncirliova ilçesinde Mustafa Gedilli (79), emekli maaşını ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Aydın’da 44 yıl helvacılık yaptıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Mustafa Gedilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi. Bağkur emeklisi Gedilli, 1865 lira emekli maaşını kampanya için bağışladı. Mustafa Gedilli, “Cumurbaşkanı Türkiye için 7 aylık maaşını bağışladı. Bende bir aylık maaşımı bağışladım. Ben buna adeta ihtiyaç duydum. Toplumun refahı bunu gerektiriyor. Benim yaptığım bağışlar ilk değil. Daha önce ASELSAN’a da 60 bin lira bağışladım. Helali hoş olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin askerine feda etmeyeceğim de kime feda edeceğim. Emekli maaşım 1865 liraydı tamamını bağışladım.” dedi.

ZAMANINI BAHÇEDE GEÇİRİYOR

65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasından sonra bahçesindeki çiçek ve sebzelerle vakit geçirdiğini belirten Gedilli, “Yasak dolayısıyla evden dışarıya çıkmıyorum. Evimin arka tarafından 50 metrekare küçük bir bahçem var. Vaktimi orada geçiriyorum. Orası bana yetiyor. Huzurluyum ve rahatım” diye konuştu.