Türkiye’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım sona erdi. TÜİK’in bugün açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ilk 6 aylık toplam enflasyonu %16,7 olarak kesinleşti. Bu oran doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapılması bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı 16.885 TL’ye Çıkıyor

Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, bu zam oranıyla birlikte yaklaşık 16.885 TL’ye yükselmiş olacak. Bu artış, enflasyon karşısında alım gücü düşen milyonlarca emekli için önemli bir nefes olacak. SGK uzmanlarının aktardığına göre, ortalama maaş alan bir emeklinin aylığı 2.672 TL artarak 18.546 TL’ye, yüksek maaşlı bir emeklinin aylığı ise 3.006 TL artarak 20.995 TL’ye ulaşacak.