Emekli köy korucusu, husumetlisini öldürdü

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da emekli köy korucusu Ziya Kuş (48) husumetlisi Volkan Efe’yi (35) evinin önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar Mahallesindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde köy koruculuğundan emekli olan Ziya Kuş ile Volkan Efe’nin babası Özkan Efe arasında tarla meselesi yüzünden 5 ay önce tartışma çıktı. Kavga sırasında Ziya Kuş, Özkan Efe’yi darbetti. Volkan Efe de babasını darp eden Ziya Kuş’u oğlunun yanında dövdü.

Oğlunun yanında dövülmeyi hazmedemediği öne sürülen Ziya Kuş, Volkan Efe’yi takibe aldı. Ziya Kuş, evinin önüne gelen Volkan Efe’ye yanına taşıdığı tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kepçe operatörü Volkan Efe, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Ziya Kuş’u yakalamak için çalışma başlattı.

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