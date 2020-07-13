Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ile ilgili heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bilindiği gibi 2018 yılından bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye veriliyor.

Emekliler 2018 yılından bu yana verilen ve hiç zam yapılmayan bayram ikramiyelerine enflasyon oranı kadar zam yapılmasını istiyor. Artan enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini dolayısıyla bayram ikramiyelerinin de eridiğini belirten emekliler “ Maaş ve ücretlere her yıl belli oranlarda artış yapılırken 2018 yılından itibaren yılda iki kez ödenen biner liralık bayram ikramiyelerimiz hiç artırılmadı. Her şeye zam gelirken maaşlarımız ve verilen ikramiye yerinde sayıyor. Verilen bu ikramiye ile küçükbaş bir kurbanlık almamız bile mümkün değil. Bayram ikramiyelerimiz eriyip yok olmaması için en az enflasyon oranında artırılmalıdır. Alım gücümüz iyice düştü. İktidar emeklimizi işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor ama bu yönde de olumlu bir adımın atıldığını görmüyoruz” diyerek istek ve sitemlerini dile getiriyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, ‘’Bayram ikramiyeleri enflasyona yenildi. 2018’de bir dolar 4,5 liraydı, bugün ise 7 liraya yaklaştı. İkramiyeler eriyor. Emekliler virüs nedeniyle de daha büyük risk altında. Bayram ikramiyeleri en az 1.300 lira olmalı ve her yıl enflasyon oranında zam da yapılmalı” dedi.

Tekin yaptığı açıklamada, ‘’İktidarın enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturuyor. Emekliler özellikle Covid-19 nedeniyle her açıdan ciddi risk altındadır. Bayram ikramiyelerine acilen enflasyon oranı kadar zam yapılmalıdır. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri üç yıldır artırılmadı. Şimdi iktidara düşen bu ikramiyeleri hiç değilse enflasyon oranında yükseltmektir” diyerek emeklilere destek verdi.

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Ayrıca bayrama günler kala 17 milyondan fazla emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bilindiği gibi ramazan bayramında ikramiyelerin ödeme tarihlerinin öne çekilmesi, kurban bayramı için de böyle bir beklentinin doğmasına yol açtı.