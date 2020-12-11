Emekli bekçi, beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 86 yaşındaki emekli bekçi Mustafa U., beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Emekli bekçi Mustafa U., bugün saat 15.30 sıralarında, eşinin dışarıya çıkması üzerine yalnız kaldığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde, göğsüne dayadığı beylik tabancasının tetiğine peş peşe iki kez dokunarak intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kanlar içinde bulunan Mustafa U.’ya ilk müdahaleyi, sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Mustafa U.’nun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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