Emekli başkomisere 100’üncü yaş sürprizi

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) – ORDU İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, 1978 yılında polis teşkilatından başkomiserlikten emekli olan Halil Dervişoğlu’na, 100’üncü yaş sürprizi yaptı. Meslektaşlarını karşısında gören Dervişoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve ekibi, 100 yaşına giren ve 42 yıl önce polis teşkilatından, başkomiserlik rütbesindeyken emekli olan Halil Dervişoğlu’na sürpriz yaptı. Pasta ve çiçekler ile Dervişoğlu’nun evine giden Ateş ve beraberindekiler, doğum gününü kutladı.

1946 yılında göreve başlayıp 1978 yılında emekli olan Dervişoğlu ise meslektaşlarını karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı. Pastadaki mumları üfleyen Dervişoğlu, sürpriz için Müdür Ateş ve ekibine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ateş, Dervişoğlu’nun gençlik yıllarına ait üniformalı bir fotoğrafını da kendisine hediye etti.

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