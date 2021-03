Emekli astsubayın yaptığı resimler ilgi görüyor

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Hakkı Coşkun’un (68), astsubaylıktan emekli olduktan sonra açtığı atölyede yaptığı kara kalem ve yağlı boya resimler ilgi görüyor. Coşkun, emekli olduktan sonra kendisine farklı bir yaşam alanı kurduğunu belirterek, “Bu merakım küçüklükten başladı. Varlık, yokluk insana her şeyi öğretiyor” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Hakkı Coşkun, ilkokul yıllarında resim yapmaya başladı. Coşkun, resim tutkusunu 1998 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra açtığı resim atölyesinde sürdürdü. Çocukluğundan beri sanata ilgisinin olduğunu söyleyen astsubay emeklisi Coşkun, “Varlık ve yokluk insana her şeyi öğretiyor. Küçüklüğümden beri sanata ilgim var. Çocuk yaşımda keklik kafesi, sapan, ok yapıyor; satıp, para kazanıyordum. Resme de ilkokulda başladım. Ortaokulda da devam ettim. Sabah okula giderdim, öğleden sonra da yapılacak resim arardım. Gece yarılarına kadar tabela ya da resim boyardım. Sonra askeriyeye girdim” dedi.

SİPARİŞ VERİP ALMAYANLARDAN ŞİKAYETÇİ

Profesyonel olarak yaptığı kara kalem ve yağlı boya resim çalışmaları sırasında karşılaştığı sıkıntıları ise Coşkun şu şekilde anlattı:

“Kara kalem çalışmalarım çok ilgi görüyor. Ancak kara kalem resim için önce sipariş veriyorlar. Siparişini verdikleri resimlerini götüreceklerine güvendiğim için de kaparo almıyorum. Ancak gelip, siparişlerini almıyorlar. Ben de teslim alınmayan resimleri, atölyemin duvarına asıyorum. Kara kalem siparişi verenlerin kimisi kaparo yatırıyor kimisi de göndermiyor” diye konuştu.

‘KÖY OKULLARINA ÇOK RESİM YAPTIM’

Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev yaptığı sırada resim çalışmalarına ara vermediğini söyledi. Erzurum’da vazifesi sırasında köy okullarına gidip resim yaptığını belirten Coşkun, “Orada da her tarafa resim yaptım. Emekli olduktan sonra ise atölyemde sanat ve sporla iç içe bir dünya kurdum. Burada dostlarla buluşup, sohbet ediyoruz. Kültür gezilerine katılıyoruz” diye konuştu.

