Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, “ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmektedir. Ben ABD’nin son yıllardaki Türkiye karşıtı tutumunun son olay nedeniyle yumuşayacağını düşünüyorum. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı şüphesiz ki artacaktır” dedi.

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, ABD’nin Bağdat’ta operasyon ile İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürmesi ile gerilen ABD-İran ilişkilerini ve operasyonun yansımalarını değerlendirdi. Emekli Hakim Albay Üçok, Türkiye’nin sınır komşularında meydana gelecek olan istikrarsızlığın artarak devam etmesinin Türkiye’yi hem ekonomik hem de siyasi bakımdan sıkıntıya sokacağını vurgulayarak, “ABD’nin İran ile geldiği son durum her iki ülke için de Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmektedir. Ben ABD’nin son yıllardaki Türkiye karşıtı tutumunun son olay nedeniyle yumuşayacağını düşünüyorum. ABD’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı şüphesiz ki artacaktır ve bunun sonucu olarak da şimdiden söylemek belki doğru olmayabilir ama ABD’nin Türkiye aleyhine almış olduğu yaptırım kararlarını uygulamakta eskisi kadar ısrarcı olmayacağı kanaatindeyim” dedi.

‘DEAŞ’A KARŞI SAVAŞIYORDU’

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşan bir komutan olduğunu belirten Üçok, “Süleymani’nin, kendi birliklerinin yanı sıra PYD/PKK’yı organize ederek DEAŞ’a karşı birlikte mücadele ettiği ve hatta PYD/PKK’nın bazı komutanlarını belirlediği bilinmektedir. Süleymani’nin etkisiz hale getirilmesi terör ile mücadele için bizim açımızdan baktığımızda farklı değerlendirmelere yol açabilse de, ABD içerisindeki bazı guruplar açısından belki de DEAŞ’ın bu durumdan yararlanabileceği şeklinde değerlendirilebilir” diye konuştu.