Emekçiyi yine zor günler bekliyor

ZAM bu milletin artık kaderi haline geldi. Yerli yersiz her şeye zam gelmesi insanları canından bezdirdi. Vatandaş yıllık yüzde 50-60’ın altına düşmeyen mutfak masraflarıyla yaşam savaşı veriyor.. İşçi, memur, emekli üst üste gelen zamlar karşısında eriyen maaşlarıyla adeta karın tokluğuna çalışmak zorunda kalıyor.



AKP MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur bile itiraf gibi sözler sarf ederek vatandaşın gıda konusunda büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.



Manisa’nın yerel televizyonu ETV’de Erdinç Yumrukaya ile 45 Dakika programına konuk olan AKP’li Baybatur, gıda fiyatlarına gelen zamlarla ilgili şunları söyledi,

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“Marketlerde, bu korona sürecinin başlangıcı öncesinde, biz 250-300 liraya torbayı doldururken, bunun içinde kırmızı et yok. Evin temel ihtiyaçlarının bir ay karşılandığı bir dönemde, bugün aynı alışverişi biz 600-700 liraya yapamıyoruz

Şimdi bunu görmemiz lazım. Gıdada bu yüksek fiyatların olması ister istemez milleti canından bezdiriyor. Ve insanlar ister istemez cebine bakıyorlar. Programın başında da söylediğim gibi rahmetli Demirel’in sözü tencere hükümet devirir, bunun şakasının olmadığını da iyi biliyoruz.”



Başta ücretli emekçiler olmak üzere, geniş halk kesimleri açısından son derece zorlu bir dönem yaşanıyor. Paramız dolar karşısında 1,5 ayda yüzde 56 oranında değer kaybetti. Yani halkın cebindeki her 100 lira 56 lira eksildi. Vatandaş iyice yoksullaştı. Eskiden simit çay hesabı yapılırdı. Ankara’da 3 liraya çıkan simit ekmeği bile solladı. Yağ ve ekmek kuyrukları artık görünür oldu. 2022 yılı bütçesine göre, memuru, dar gelirliyi, esnafı, çiftçiyi, emekliyi ve işçiyi yine zor günler bekliyor.

Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedelinin milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak döndüğünü ve çarşıda pazarda kendini gösterdiğini belirten Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, hükümete çağrı yaparak Meclis’te görüşülmekte olan bütçenin emekçilerden yana yeniden düzenlenmesini istedi.



Mehmet Balık İktidara şu sözlerle seslendi.

“2022 yılı için kamu çalışanlarına ve emeklilerine ilk altı ay için % 5, ikinci altı ay için % 7 zammı reva gördünüz. Bunların hiç birisi aslında zam değildir. Zam; enflasyonun üzerinde bir oran olur, ekonomik büyümeden pay almakla olur.

Enflasyon ve artan vergi dilimi ile mevcut maaşlarımız yok olmuştur.

2022 yılı bütçesi emekçiden yana revize edilsin.



Elektrik, doğalgaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın.

Zamlar geri alınsın.

Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun.

Emekçiler için vergi dilimi oran % 10’da sabitlensin, asgari ücret vergi dışı bırakılsın.

3600 Ek gösterge ayrım yapılmadan herkese verilsin

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilsin.



Asgari ücretli, emekli, dul ve yetim maaşlarına insan onuruna yaraşır bir düzenleme yapılmalıdır”

Bütçe görüşmeleri devam ederken bir taraftan da asgari ücret pazarlığı sürüyor. İnsanlar artık yarı aç, yarı tok bile değil. Emeğinin, alın terinin hakkını isteyene aba altından sopa gösterilmesin. Bu ülkede onuruyla, namusuyla, alın teriyle çalışanlara artık hak ettikleri ücret verilsin. Asgari ücret sefalet ücreti olmaktan çıkarılsın.