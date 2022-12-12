“EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI” ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

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ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu tarafından düzenlenen “ Emeğin Hukuku Kurultayı” Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İş hukuku, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel sorunların görüşüldüğü kurultayın açılış konuşmalarını Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan gerçekleştirdi.

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“ SENDİKALI OLMAK İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ ”

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu” Türkiye hala Avrupa sosyal çağrısının bir dizi maddesine çekincesini kaldırmadığı gibi toplu şikayetler protokolünü imzalamadığı için bu süreçteki mağduriyetler devam ediyor. Bugün Türkiye’de sendikalı olmak en yaygın işten çıkarılma sebebi haline geldi. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasının Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar yaşamsal bir mesele olduğunun altını çizerek tekrar çalışma hayatında sosyal diyalog mekanizmaların işletilmesinin de öneminin altını çizmek istiyorum. Yaşadığımız tüm deneyimler bu yanlış hesapların Bağdat’tan döndüğünü gösteriyor. Bu süreçte bunun bedelini işçiler ödüyor. Biz istiyoruz ki sosyal hayatların olduğu çalışma hayatında tüm karar mekanizmalarında sendikalar, konfederasyonlar ve diğer taraflar hep birlikte oturalım, müzakere edelim. İşçi sınıfının, emekçilerin bu ülkenin tüm değerleri ve güzelliklerini üretenlerin daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına ulaşması için doğru adımları, ortak bir akılla hep birlikte atabilelim “ dedi.

“MİLYONLARCA EMEKLİ SEFALET’E MAHKUM EDİLDİ”

Çerkezoğlu “EYT’liler meselesini bu kadar sert uygulamayın, oyunun kuralını sonradan değiştirmeyin, aylık bağlanma oranlarını düşürmeyin dedik ama yine dinlenmedi. Bugün ki gerçek ortada ve bugün emekli aylıkları milyonlarca emekliyi bir sefalet ücretine, sefalet yaşam koşullarına mahkum etti. Şimdi yeni bir düzenleme yapılıyor ama yine aynı şekilde bizlerle bu süreç paylaşılmıyor.” dedi.

“ ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞAN ORANI % 38 ”

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan “Asgari ücret hakkında tartışmalar başladığında rakamlar üzerinden yapılıyor. Biz rakam konusunun son anda kullanılmasından yanayız. Çünkü kamuoyu baskısı, medya baskısı özellikle, ısrarla rakam istiyor. Aslında rakamı söylediğiniz gün diğer hiçbir konu tartışılmıyor.” diye konuştu. Yaşadığımız Türkiye gerçeklerinden uzak bir asgari ücreti tartışmamız gerektiğini hatırlatan Arslan “ Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında, asgari ücretlilerin çalışanlara oranı Türkiye’den çok aşağıda. Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 38. Bu gerçekten yüksek bir rakam. Bu veriler 2021 yılına ait fakat 2022 bundan daha yüksek olacak. İşverenler asgari ücretli çalıştırarak vergiden kurtulacaklar ama diğer ilave haklarını elden ödeyecekler. Bu yüzden ne yazık ki asgari ücretle çalışanların oranlarının hızla yükseleceği bir rakam önümüze gelecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla biz Türkiye’de bir asgari ücret belirlemediğimizi ifade etmek istiyorum. Aslında bu bir genel ücret. Biz belirlediğimiz asgari ücretin bir geçim ücreti olduğunu düşünerek, rakamları buna göre değerlendirmeliyiz. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman da açıklanan rakamların hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI DOĞRU TESPİT ETMEK GEREK”

Türkiye’de her gün dörtten fazla işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğine değinen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Sağkan, “İşçi sağlığını ve güvenliğini koruyamamamızın aksine daha da kötüye gitmemizin sebeplerinden biri hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayamamış olmamızdır. Soma’daki maden katliamını her yönüyle açıklığa kavuşturabilsek, sorumluları hukuki yaptırım uygulayabilsek belki de Amasra’yı yaşamak durumunda kalmayacaktık. Dolayısıyla sorunları doğru tespit etmek çözüm için atılacak ilk adımdır” dedi.

“ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİ YANSITMIYOR ”

Asgari ücrete 2022 yılında 2 defa zam yapıldığını hatırlatan Av. Sağkan, “ İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz nedeniyle asgari ücretin bir ailenin insanca yaşayabileceği koşulları sağlayabilmesi mümkün görünmüyor. Ülkemizde asgari ücret umumi veya zaruri ortalama ücret gibi anlaşılır hale gelmiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplandı. Umuyorum ki buradaki görüşmeler gerçekçi, akılcı bir çözümle sonuçlanacaktır. Ancak önemli olan asgari ücrete mahkumiyetin ortadan kaldırılmasıdır” diye konuştu.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞAN BİR PAY OLMALI”

Av. Sağkan “ Ülkemizin ekonomik refahını sağlamanın yolu hukuktan geçiyor. Her birimiz ülkemizde daha fazla yatırım yapılsın, iş alanları açılsın, milli gelir artsın böylece milli gelire düşen paydan hepimiz insan onuruna yakışır bir şekilde pay alalım istiyoruz. Bütün bunlar için hayata geçirilmesi için öncelikle hukukun üstünlüğünü elde etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.