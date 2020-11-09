Emeğin hakkına el uzatmayın

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan torba yasa emekçilerin hakkını hukukunu zedeleyen, geleceklerini ipotek altına alan bir çok unsur içermektedir. Bu unsurlar hakkında konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ve iktidara uyarılarda bulunuluyor fakat bu güne kadar iktidar bu uyarıların hiç birini dikkate almadı, kendi bildiğini okumaya, hiç çekinmeden iş barışını bozacak adımlar atmaya devam etti.

Ekonomi uzmanları yazıp çiziyor ama iktidar dinlemiyor, sendikalar ise emekçilerin hakkını korumak için esnek ve kısmi çalışmayı da içeren torba yasa teklifine karşı eylemler başlatmış bulunuyor, bu kapsamda TÜRK-İŞ ve DİSK yurdun çeşitli bölgelerinde eylemler düzenleyerek “torba yasaya hayır” diyor ama iktidar onları da dinlemiyor.

Televizyonlarda hepimiz izledik Meclis önünde Anayasal Haklarının gereği olarak bir basın açıklaması yapmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yoğun bir polis şiddeti ile karşılaştı ve bazı DİSK üyeleri gözaltına alındı.

Görüyoruz ki bu torba yasa ile getirilmek istenen düzene aklı selim sahibi, patronların değil emekçilerin yanında olan herkes açık ve net olarak karşı çıkmaktadır.

İktidar aklınca işsizliği azaltmak için aynı işi iki üç kişiye yaptıracak, ama bu kapsamda çalışanların geliri de ikiye üçe bölünecek ve memlekette zaten açlık sınırının altında bir asgari ücret varken bu çalışma düzenine mahkum olan insanların eline asgari ücretinde üçte biri geçecek…

Üstelik bu düzende çalışmaya mahkum edilecek 25 yaş altı ve 50 yaş üstü emekçiler kıdem ve ihbar tazminatından mahrum kalacaklar, çalıştıkları günler emekliliklerine bile sayılmayacak.

Kıdemi fona devretmeye kalkıp gelen yoğun tepkiler üzerine başarılı olamayarak, geri adım atmak zorunda kalan iktidar bu kanunla emekçilerin kıdem hakkını budayarak adeta intikam almaya çalışıyor.

Üç konfederasyon TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, TBMM gündeminde olan torba yasa teklifinin TBMM gündeminden geri çekilmesi için ortak basın açıklaması da yapmış bulunuyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan imzasıyla yayımlanan açıklamadan başlıklar şu şekildedir:

“Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz.”

“25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.”

“Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasa’nın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.” demektedirler.

Hangi vicdan, izan ve insaf sahibi kişi burada söylenenlere itiraz edebilir?

Türkiye’de bazı patronların emekçileri nasıl istismar ettiği zaten bilinmektedir bu torba yasa ile bu tip istismarların önü daha da açılmış olmayacak mıdır?

İktidara çağrımdır; gelin çalışma barışını bozacak bu adımdan vazgeçin, yol yakınken hatadan dönün, sandığın ortaya gelmesine daha çok var, nasılsa unutulur diye de düşünmeyin, emekçiler ekmeklerine el uzatanı unutmaz, sonra demedi demeyin…