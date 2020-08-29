Çılgın girişimci Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlama projesi olarak duyurduğu Neuralink’i resmi olarak tanıttı.

Tüm dünya çapında merakla beklenen Neuralink projesi internet üzerinden canlı olarak yayınlanan bir etkinlikle duyuruldu. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu çılgın girişimci Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarı birleştirmek için geliştirdiği ve Neuralink adını verdiği icadını tanıttı. Temelde bir bilgisayar çipi olan bu ilginç ürün insan beynine çok ince kablolar yardımı ile bağlanacak.

Beynimizi bilgisayara bağlıyoruz

Kafatasına entegre olarak kullanılacak olan Neuralink isimli cihazın bağlantı kabloları, kolay bir operasyonla kafatasına yerleştirilecek. Pille çalışan cihaz, 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip ve pili 1 gün boyunca yetebilecek. Ürünün iddiası ise internete bağlanan her türlü cihazı beyin dalgayarı yardımı ile kontrol etmek. Musk toplantıda Neuralink‘in Tesla‘nın otomatik pilotunu kontrol etmek için kullanılabildiği gibi aynı zamanda oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Yine Elon Musk‘ın iddiasına göre Neuralink, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilecek. Beyin-bilgisayar arayüzü geliştirilmesi için de kullanılması planlanan bu cihazın maymunlar üzerinde denendiği ve maymunlardan birinin bilgisayarı zihin yoluyla kontrol ettirmeyi başardığı açıklandı.