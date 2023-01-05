ELMADAĞ’IN EMEKÇİ KADIN ESNAFLARI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

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“Bizim en önemli işlerimiz arasında kadınlarımızın üretime dönük adımlarını kolaylaştırmak ve cesaretlendirmek yer almaktadır’’ diyerek sözlerine başlayan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: Kendi ayakları üzerinde durup, anlamlı ve çok kıymetli bir hayat mücadelesi veren kadın esnaflarımızla bir araya geldik. Kendileriyle, beraberce neler yapabiliriz, sorunlara nasıl çözümler bulabiliriz noktasında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” dedi.



“Kadınlarımızın hayallerini, fikir ve düşüncelerini cesaret ve yetenekle birleştirerek hayata geçirmesi bizleri gururlandırıyor” diyerek sözlerine devam eden Başkan Aşkın: “ Biz sizlerin karşılaştığı her zorluğun kolaylaştırıcısı olacağız, bizler emekçi bir annenin evlatları olarak yarının güçlü kadınları için sizlere her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

“Kadının elleri, Elmadağ’ın emeği”

Bir milletin özgürlüğü kadınların özgürlüğü kadardır, onların özgürlüğü, eğitimlerinden ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerinden, emeklerinden geçer, bilinciyle bir çok projeyi hayata geçiren Başkan Aşkın, Kadın esnaflarla yapılan toplantıda, Elmadağ Belediyesi öncülüğünde kadınların bir araya gelerek oluşturduğu EL-EMEK Kadın Kooperatifi hakkında da bilgiler aktardı.

“Kadın Esnafları Tek Tek Dinledi”

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkı;” Göreve ilk başladığımız günden beri çalışan, üreten, istihdam sağlayan kadınlarımızın yanında olmaya özen göstererek çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların bu şehir ve bu ülke için ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek, “toplantıya katılımları için kadın esnaflarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim’’ ifadesini kullandı.

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