Elmadağ’da 13 yıl aradan sonra İki güzel etkinlik bir arada yaşandı.

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Tarihi, kültürel değerleri ve mutfak mirasımızı yaşatan Hasanoğlan çekme helva şenliğinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesinin ortaklaşa olarak, Hasanoğlan Kent Meydanı önünde düzenlediği, Derya Bedavacı ve İbrahim Orçin konseri ile Elmadağ’da güzel bir akşam yaşandı.

Çocukların ve ailelerinin eğlenceli vakit geçirmesi için 18.00-22.30 arasında panayır alanları da kuruldu. Kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinliğin düzenlendiği panayır alanlarına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Derya Bedavacı ve İbrahim Orçin’in katılımlarıyla Hasanoğlan’da On üç yıl aradan sonra ilk defa düzenlediğimiz konserimiz ve ilkini düzenlediğimiz Hasanoğlan Çekme Helva Şenliği çok güzeldi. Başta Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Hasaoğlan Çevre Koruma Derneğimiz olmak üzere emek veren ve katılan herkese teşekkür ederim.” dedi.