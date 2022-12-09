ELMADAĞ DA HUMMALI ÇALIŞMA

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Elmadağ Belediyesi hizmetlerini sadece bugün için değil, kalıcı yatırımlarla, geleceği planlayarak yapıyor, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çalışıyor.



İnsan odaklı çalışma anlayışımızla, daha yaşanabilir ve modern bir İlçe oluşturma gayreti içerisindeyiz diyen Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Uzun yıllar Elmadağ’ımıza, Hasanoğlan’a, Yeşildere’ye ve tüm köylerimize hizmet edecek olan, su, kanalizasyon, doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları devam ederken, vatandaşlarımızın ulaşımında kolaylık sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak adına, Ankara Büyükşehir Belediyemizin desteği ve belediyemiz işbirliği ile daha önce hiç asfalt atılmayan bölgelerimizde gece gündüz mesai ayrımı yapmadan tonlarca asfalt serimi yapıyoruz.” dedi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak çözüm ürettiklerini belirten Başkan Aşkın: “İlçemizin her bir noktasına eşit hizmet anlayışıyla yaptığımız hummalı çalışmalarımızda, şantiyeyi andırın yoğun programımızla değerli vatandaşlarımıza verdiğimiz sıkıntının farkındayız. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. “dedi.