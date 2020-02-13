Elmadağ Belediye hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda almış olduğu TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi kapsamında yapılan denetimden tam not aldı.

Türk Loydu çalışmaların verimliliğini yerinde inceledi.

Başkan Adem Barış Aşkın tarafından Elmadağ Belediyesi toplantı salonunda denetim öncesi yapılan açılış konuşmasının ardından, Türk Loydu Baş tetkikçisi Aykurt Akman tarafından Belediyedeki birimler yaklaşık olarak 1 yıllık yapmış olduğu çalışmaları kapsamında program dahilinde denetim için ziyaret edildi ve TS- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti belgesinin devam edilmesine karar verildi.

Denetçi Akman, Amaçlarının ille de uygunsuzluk veya bir suç bulmak olmadığını, yapılan çalışmaların kurum çalışanlarına ve İlçe halkına bir katma değer kazandırıp kazanmadığı belirlemek veya görünmeyen eksikliklerin giderilmesi hususunda yardımcı olabilmek adına yapıldığını belirtti.4 minör hata ile denetimlerini tamamladıklarını ve Birimlerin sisteme bağlılıklarından dolayı da tebrik ettiklerini belirttiler.

“Kurumumuzun hedefleri müşterilerimize odaklı”

Başkan Aşkın, “Kurumumuzun hedefleri müşterilerimize odaklı. Üstün ve kaliteli hizmet anlayışımızla, personelimize bilgisel anlamda yatırım yaparak, sürekli kendimizi yeniliyor, geliştiriyoruz. Çağdaş Belediyeciliğin hizmet anlayışı içinde kurum içi müşteri memnuniyeti eğitimlerine yoğunluk verdik. Kalite faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve beceriyi edinebilmeleri için personelimizi seminerler ve eğitim programlarıyla bilgilendirdik. Kurumsallaşmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarımızın ana hedefinde vatandaşa kaliteli hizmet sunmak yatıyor” diye konuştu.