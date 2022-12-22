Elmadağ Belediyesi’nden gençlere ücretsiz POMEM hazırlık kursu

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Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan polis olmak isteyen adaylar için ücretsiz olarak fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursları başlatan Elmadağ Belediyesi tarafından Kurtuluş Spor Salonunda eğitimler devam ediyor.

Kursa katılan gençlere başarılar dileyen Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Gençlerimizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursu açtık. Tecrübeli eğitmenlerimiz tarafından, programlı ve profesyonel bir çalışma ortamında sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için gençlerimizin yanındayız.” dedi.