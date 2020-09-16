Elmadağ Belediyesi’nden estetik dokunuş

Elmadağ’da eski parkların, oyun gruplarının bakım onarımı yapılıp yenilenirken, atıl olan alanlar değerlendirilip, planlı ve programlı bir çalışma ile yeni parklar ve dinlenme alanları oluşturuluyor.

“HİZMET İÇİN İLÇEMİZİ KARIŞ KARIŞ GEZİYORUZ”

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Bir yandan sağlığınızı korumak için temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yaparken, diğer yandan İlçemizi karış karış geziyor, adım attığımız her bir toprağa hizmet getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

“ONLAR GÜLSÜN,MUTLU OLSUN DİYE”

Başkan Aşkın: “Çocuklarımız mutluysa biz mutluyuz. Bu nedenle yeşil alanlara, parklara, sosyal donatılara önem veriyor, İlçemiz genelinde yeni parklar yapmaya, eski parkların bakım ve onarımını tamamlamaya, duvarlarını çizgi film kahramanları figürleriyle donatarak renklendirmeye devam ediyoruz. Her şey onların bir gülümsemesi için.” dedi.