BURSA’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Hilal İçöz ve kuzeni Zeynep Yılmaz yaralandı. İçöz’ün ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi.

Kaza, öğlenden sonra merkez Osmangazi ilçesi Avdancık yolunda meydana geldi. Hilal İçöz (23) ve kuzeni Zeynep Yılmaz (23), piknik yapmak için evden çıktı. İki kuzen Avdancık kırsalında mangal yaptıktan sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada Zeynep Yılmaz ve Hİlal İçöz, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi. El dezenfektanını sıkan Hilal İçöz’ün kullandığı 16 NST 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre taklalar atarak yuvarlanan otomobil, uçurumdaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde sıkışan Hilal İçöz ve Zeynep Yılmaz, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan kuzenler, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hilal İçöz ve kuzeni Zeynep Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.