Halterde Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz (15), “Avrupa şampiyonu olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve olimpiyat birinciliği” dedi.

Antalya’da ailesinin yönlendirmesiyle dövüş sporuna başlayan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil’in dikkatini çekti. Aleyna’nın halterde başarılı olacağına inanan antrenörü, genç sporcuya bu sporu sevdirdi. Antalya Spor Salonu’nda 2 yıldır antrenman yapan Aleyna, geçen yıl katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloyla 3 Türkiye rekoru kıran Aleyna, başarılarını bu yıl da sürdürdü. Aleyna, mart ayında Kemer’de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonluğu’nu kazanan genç halterci, 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 6 rekor kırarak başarısını tescilledi.

Aleyna Kaymaz, geçen hafta İsrail’de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası’nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu. Üç kategoride Avrupa rekoru kıran Aleyna, başarılarıyla spor tarihine adını yazdırdı.

Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonluğu’na hazırlanan Aleyna, “İki yıl Türkiye şampiyonluğu kazandım ve rekorlar kırdım. Avrupa Şampiyonası’nda yine rekor kırarak, 3 madalya kazandım ve büyük gurur yaşadım. Avrupa Şampiyonu olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım. Hedefim dünya şampiyonluğu kazanmak. 2024’te olimpiyata katılıp, birinci olmak istiyorum” diye konuştu.

Aleyna’nın antrenörü Ekrem Celil ise sporcusunun başarısıyla gurur duyduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli sporcu olduğunu anlatan Celil, “Başarılı spor hayatımın ardından antrenör olarak, sporcularıma adadım kendimi. Eski milli sporcu olarak unutulsak da sporcularımın başarılarıyla gururlanıyorum” dedi.