Bizim memlekette bazı işleri apar topar yapmak, bir curcuna ile açılış törenleri yapmak ancak ardından eksiklikler çıkınca, kazalar olunca “tamamlanacak” demek alışkanlık haline geldi.



Örneğin; Ankara’da şehir hastanesi yapılıyor, uzaktan binalar bitmiş gibi gözüküyor ya güya 21 Aralık 2018 günü açılacaktı. İyi ki açılmadı, Yoksa açılış törenine katılacak zevatın olmayan yollardan buraya gelmesi ve ayrılması saatler sürerdi. Çamura saplanmaları da işin eğlencesi olurdu.



Açılsaydı, göstermelik örnek daire gibi, bir iki ameliyat odası dolaşılır, “burası tamam, sıra diğerlerinde” denirdi. Hatta birisi kalkıp, “”bu muhteşem eseri görünce insanın hasta olası geliyor “ bile derdi.

Yollar yapılacak, diğer hastanelerdeki ekipmanlar taşınacak, günlük düzen kurulacak, en az bir yılı var. Ama yok “illaki açacağız, vatandaşa hizmet sunacağız” kampanyasıdır almış başını gidiyor. Bu ortamda hastaneye sağ giren cenaze arabasıyla çıkar.

DEVLET KULLANMIYOR MU?

İşte İstanbul’da dünyaya örnek olsun, hatta kıskançlıktan çatlasınlar diye inşa edilen ve açılış töreni 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan 3. hava alanı. Yer gök inletildi, “şöyle yolcu taşınacak, böyle merkez olacak” sözlerinin üzerinden iki ay geçti, hava alanında yeller esiyor.

Cümle alem, mevcut Yeşilköy’deki hava alanın aynı gün kapanacağını ve de hava ulaşımının bir gecede buraya kaydırılacağını bekliyordu. Nafile.

Havalanın en büyük kullanıcısı olacak Türk Hava Yolları şirketi de açılış öncesinde, “efendim 800 kamyon kiraladık, tüm uçakları, donanımları, binlerce insanımızı 28 Ekim gecesi buraya taşıyacağız, Yeşilköy’le ilişkimiz kalmayacak” dedi. Ortada ne kamyon var ne hostes. Anlaşılan uçaklar otomatik pilota bağlanmış, Yeşilköy’den başka pist bilmiyorlar.

Bu arada dikkatimizi çeken devlet büyüklerimiz de bu hava alanını kullanmıyorlar. Neden acaba? Yeşilköy alışkanlığı mı yoksa yetersiz alt yapı mı? Yoksa VİP salonları mı dar kaldı? Bir kararla 3. hava alanı devlet büyükleri için zorunlu hale getirilmeli ki yapılan işi vatandaş aklında tutsun.

KAZA YHT’NİN FITRATINDA VAR

En son yüksek hızlı tren (YHT) hatları yapıyoruz denildi, sonra kaza olunca hatlarda sinyalizasyon olmadığı, bir aksilik karşısında trenlerin kendiliğinden duracağı sistemlerin bulunmadığı ortaya çıktı.

Sahiden ne oldu bu Yenimahalle’deki kaza? Yaklaşık on gün geçti, halen kem küm lafları. En iyisi birinin çıkıp suçu, kusuru, sorumsuzluğu, ihmali unutturmak için , “bu tür kazalar yüksek hızlı trenin fıtratında var” demesi en doğrusu. Tıpkı Soma’da 301 madencinin ölümünde söylendiği gibi.

Arkadaş, elin oğlu Mars’ın dibini kazıyor, biz halen suçu sinyalizasyonda, makasta arıyoruz.

Bizim maalesef her işimiz böyle. Bina yaparız, kanalizasyon bağlantısını unuturuz. Alt geçit yaparız su basar. Hastane yaparız, yolunu unuturuz. Baraj yaparız, yeterince su toplanmadan “elektrik üretimine geçtik” deriz. Asfaltı kalın yollar yaparız ama kenarlarını toprakla doldurmadığımızdan araçlar üç metrelik şarampole uçar, hayatlar söner.

İnsanı merkeze almayan, insanı önemsemeyen, insanın güvenliğini “Allah’a emanet eden” dahası her eleştiriyi, karşıt görüşü bile hor gören anlayış hakim oldukça hani derler ya ağızla kuş tutulsa kaç yazar?