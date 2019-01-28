Ekonomiye ilişkin “her şey kötüye gidecek” şeklindeki karamsar olanlarla “seçimler geçsin yılsonunda bakın her şey olumlu değişecek” diyenlerin kamplaşması giderek artarken Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na bir haller oldu.

Öyle ki, Türkiye ekonomisinden bu yıl bir şey beklemeyin görüşünde olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve yabancı değerlendirme kuruluşlarına inat borsaya para akıyor. Geçen yıldan bu yana “borsa endeksi 90 bini geçerse bayram ederiz”” diye bekleyenler şimdi kısa sürede yeniden 100 binin üzerini görünce havalarda uçuyorlar.

Borsanın gözdesi banka hisseleri, kapış kapış gidiyor. Bu, ekonomimizin iyi yönde olmasından değil, borsadaki kağıtların dolar cinsinden çok ama çok ucuzlamasından kaynaklanıyor. Sonuçta borsa endeksi yükseldikçe memlekete döviz geliyor, kurla da geriliyor.

Kurlar geriledikçe de bizim yerli yatırımcımızda “ne de olsa artar” beklentisiyle dövize gitmeye devam ediyor. Bu yılın 11-18 Ocak diliminde bankacılık sistemindeki döviz almaları 2.33 milyar dolar artmış. Bu tutarın 1.5 milyar doları Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ait.

Dövizcilerin ilk beklentisi 31 Mart yerel seçimleri. Bu tarihe kadar döviz hesapları kurlar düştükçe daha da artma olasılığı yüksek.

DÖVİZ TAHVİLLERİ NE OLDU?

Kurların gerilemesinde diğer önemli etken Hazine’nin yoğun yurt dışı döviz borçlanmaları. Bu yılbaşından buyana ihraç edilen tahvil tutarı 3.4 milyar dolara ulaştı.

En son 1.250 milyar liralık avro cinsinden tahvil ihracı gerçekleşti. Yoğun talep nedeniyle yüzde 5 öngörülen faiz oranı yüzde 4.75’e düştü.

Bu sevindirmesin. Geçen Nisan ayındaki aynı 2025 yıl vadeli tahvillerde faiz oranı yüzde 3.8 düzeyde oluşmuştu. Daha bir yıl dolmadan borçlanma faizlerine bir iki puan daha fazla veriyoruz.

Gelelim esas konuya: Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen Aralık ayında dolar ve avro üzerinden iç borçlanma adıyla vatandaşlara tahvil satacağını açıklamıştı. Net getirinin piyasalara göre neredeyse yarısına ineceğini hesaplayanlar buna ilgi göstermeyince işin içine tüzel kişiler de yanı kurum, kuruşlar, şirketler de alındı.

Bakan Albayrak, tahvil toplama süresi bitince gelen talebin bir milyar lira civarında olduğunu söyledi. Bundan mutlu olunmayınca ikinci talep toplama kampanyası başlatıldı. Süre, bu hafta sonu, 1 Şubatta doluyor. Ancak gelen bilgiler yine ilginin az olduğu yönünde. Bunu yukarıdaki banka döviz hesaplarına giren tutarlar da destekliyor.

İlgisizliğin nedeni basit: yurt dışı boşlanmalarda yüzde 5 ile 7.5 arasında faizle tahvil satan Hazine nedense iş vatandaşa gelince bunun yarısından azını vermesi. Tek gerekçesi vadenin bir yılla sınırlı olması.

Diğer nedenler olarak da vatandaşın nakitte kalma tercihi, tahvilde bir yılı bekleyeceğine örneğin geçmişte olduğu gibi, bir gecede kurların aniden fırlamasıyla büyük kazanç oluşabileceği beklentisin de ekleyebiliriz.

Borsaya akan para gün gelecek karını sağladıktan sonra gitmeye başlayınca döviz kurlarında oynama olması kaçınılmaz olacak.

Elle gelen düğün bayram.

