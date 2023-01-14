Elitaş: Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis’i sunuldu

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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.



Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada “Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak” dedi.

Kimler kadroya geçecek?

Kimlerin kadroya geçeceğine ilişkin de konuşan Elitaş “28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak başlayanlar bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.” şeklinde konuştu.

Elitaş “Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak Diğer kamu personellerinde olduğu gibi belediyelerde yapılan sözleşmelileri de 3+1 sistemine dahil ediyoruz Sözleşmeli olarak çalışan kamu personelleri 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

EYT ile ilgili çalışmayı bitireceklerini ifade eden Elitaş, “Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak” dedi.

Taslak metninin henüz Meclis’e gelmediğini ifade eden Elitaş, süre gerektiğini ve yasalaştıracaklarını söyledi.