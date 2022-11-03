Elini ahşap kesme makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde ahşap kesme makinesine elini kaptırıp, 3 parmağı kopan işçi Mehmet G. (43) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14’üncü Mobilya Sokak’taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İşçi Mehmet G., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. 3 parmağı kopan işçi, kopan parmakları bir beze sarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kopan parmakları buz kalıbına konulan Mehmet G., ilk müdahale sonrası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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