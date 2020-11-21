Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.

Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.

Murat Tekkesen, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI