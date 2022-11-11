Eline serum bağlı çocuk ile 2 kadını elektrikli bisikletiyle taşıdı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir kişinin, arkasındaki 2 kadın ile eline serum bağlı çocuğu elektrikli bisikletle taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda, 1’i çocuk, 2’si kadın 4 kişinin plakasız elektrikli bisikletteki yolculuğu dikkat çekti. Elektrikli bisikletin arkasındaki kadının kucağındaki çocuğun eline serum bağlı şekilde yolculuk yaptığı görüldü. Kadın serumu yukarıda tutarken, sürücü de trafik ışıklarını hiçe sayarak trafikte ilerledi. Elektrikli bisiklet bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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