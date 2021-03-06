Eline geçeni balkondan attı (2)

BU KEZ KENDİNİ ATMAYA KALKIŞTI

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve oturduğu apartmanın 7’nci katındaki dairesinin penceresi ve balkonundan eşyaları bahçeye atan Ünal O., bu kez intihara kalkıştı. Ünal O., polis ekipleri olay yerinden ayrıldıktan 1,5- 2 saat sonra yeniden balkona çıktı. İhbar üzerine bölgeye yeniden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sadece iç çamaşırı kalacak şekilde soyunan Ünal O., balkondan aşağıdakilere el hareketleri yapmaya başladı. Daha sonra içeri giren Ünal O. bu kez de bir odanın penceresine çıktı. Kendisini aşağı atmaya kalkışan Ünal O.’yu kapıyı kırıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri engelledi. Pencereden içeri çekilen Ünal O.’yu gözaltına alan polis, içeride kıyafetlerini giydirdi. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde aşağı indirilen Ünal O., ambulansa bindirilerek, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

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