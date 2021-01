Elinde tüfekle polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da polisin, durdurduğu otomobilden inen Kerem K. (22) elinde tüfekle yaklaşık 80 metre koşarak kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kerem K.’nin kaçtığı sırada sürücü Veyis C. (34) de otomobille kaçmaya çılıştı ancak kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve yanlarında ruhsatsız tüfek olduğu için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle rutin kontrollerini yaptıkları sırada Veyis C.’nin kullandığı 68 ABJ 662 plakalı otomobili durdurdu. Bu sırada araçtan inen Kerem K., elinde tüfekle koşarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, yaklaşık 80 metre kovaladıktan sonra Kerem K.’yi yakaladı. Kovalamaca anı da 2 iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kerem K.’nin kaçtığı sırada sürücü Veyis C. de aracıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç durduruldu. Sürücü Veyis C., yanındaki Nuray Ç. (32) ve İpek Ö. (22) ile tüfekle kaçan Kerem K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve yanlarında ruhsatsız tüfek olduğu için kaçtıklarını öne sürdüğü öğrenildi. Tüfeğe el konulurken, 4 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600’er lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücü Veyis C.’ye araçla ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı için de 314 lira cezası daha uygulandı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI