Elinde ipi görünce ağabeyi ve yengesini öldürmüş

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, 22 gün kayıp olarak aranan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğup öldürdükten sonra kuyuya gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Turhan’ın, “Beni öldüreceğini düşünerek, korku ve panikle ağabeyimin elindeki ipi alarak boğazına sarıp, sıkarak boğdum ve öldürdüm” dediği yer aldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi’nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs’ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf Turhan’ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan’ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün cansız bedenlerine 22 gün sonra ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan’ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ölen Turhan’ın kardeşi Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi, Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, Yusuf Turhan hakkında, ‘yakın akrabayı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında ise, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.

DHA’nın ulaştığı iddianamede, Yusuf Turhan, Konya’da 2003’te meydana gelen bir cinayet olayı nedeniyle ağabeyi Mehmet ile ceza aldıklarını anlatarak, “Cinayete yardım etme nedeniyle ceza aldım. Cezamda indirim yapıldı. Ağabeyim yaklaşık 17 yıl cezaevinde kaldı. Bir yıl önce cezaevinden çıktı. Ağabeyimle aramızdaki mal paylaşımı ve cezaevinde yatmasının bedeli olarak benden bir ev ile 50 bin TL istedi. Ben de bir daire vermeyi teklif ettim. Ağabeyim eve bakmaya geldi. Biz de peşlerinden eve gittik. Evin bazı eksiklikleri olduğunu söyledi. Küfretti. Tartıştık” dedi.

‘BENİ ÖLDÜRECEK SANDIM’

Ağabeyinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia eden Turhan, “Ağabeyimle tartışmam devam ederken, elinde kalın bir ip olduğunu gördüm. Bana ‘çerçeveye bak’ diyerek pencereden yukarı doğru baktırdı. Beni o iple öldüreceğini düşünerek, korku ve panikle ağabeyimin elindeki ipi alarak boğazına sarıp, sıkarak boğdum ve öldürdüm. Oğlumla yengem Firdevs içeri girdiler. Yengem, ‘Mehmet’ diye bağırdı. Ben de delil bırakmamak için yengemi de iple boğarak öldürdüm. Bedirhan bu sırada şoka girmişti. Elinden tutarak, arabaya bindik ve olay yerinden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

BOYA YAPMIŞ

Cinayet sonrası boya alarak evi boyadığını da anlatan Yusuf Turhan, “Cinayet sonrası evi boyamak için boya aldım. Cesetleri de torba ve poşetin içine koyup, köydeki depomda yer alan tandıra gömdüm. Koku çıkmasın diye üstüne beton attım. Pişmanım” ifadelerine yer verdi.

Diğer şüpheliler ise, olayla hiçbir alakaları olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi. Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan ve eşi Nejla Turhan ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -