Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. (41), elindeki bıçak ve baltayla araçların yolunu kesti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulan Mehmet S., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet S. elindeki bıçak ve baltayla yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elinde balta ve bıçak olan Mehmet S.’yi güçlükle sakinleştirdi. Polis, Mehmet S.’yi gözaltına aldı.

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