Elif’in ödüllü resmi, sağlık çalışanlarına moral oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Kocameşe (10), Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ konulu resim yarışmasında, Beşiktaş ilçesinde birinci oldu. Kocameşe, koronavirüsü yenen 100 yaşındaki Süleyman Çavdar’ın tedavi gördüğü Denizli’deki hastaneden taburcu edilirken doktorlarıyla çektirdiği fotoğrafından esinlenerek çizdiği resmi, sağlık çalışanlarına destek mesajı içeren bir mektupla, fotoğraftaki Dr. İsmail Akbudak’a hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle ilçelerde ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde özel bir okulda öğrenim gören 5’inci sınıf öğrencisi Elif Kocameşe de katıldı. Kocameşe, yarışmaya koronavirüsü yenen 100 yaşındaki Süleyman Çavdar’ın taburcu edilirken Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde doktorlarıyla başparmağını yukarı kaldırarak ‘her şey yolunda’ pozu vererek, DHA muhabirine çektirdiği fotoğraftan esinlenerek çizdiği resimle katıldı. Kocameşe, kuru boya kullanarak yaptığı resimle Beşiktaş ilçesinde birinciliği elde etti.

FOTOĞRAFTAKİ DOKTORLA BULUŞTU, ÇİZDİĞİ RESMİNİ HEDİYE ETTİ

Kocameşe, yarışmada dereceye giren resmini, hayatları pahasına koronavirüse yakalanan hastaları kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret edip, hediye etmeye karar verdi. Ardından ailesiyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret eden Kocameşe,

İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahiliye Yoğun Bakım sorumlusu Dr. İsmail Hakkı Akbudak ve Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile bir araya geldi. Kocameşe, yarışmada dereceye giren resmini, sağlık çalışanlarına destek sözleri içeren bir mektupla birlikte, kendisine esin kaynağı olan fotoğraftaki Dr. İsmail Akbudak’a hediye etti.

Amacının pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermek olduğunu belirten Elif Kocameşe, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmaya katılmak için internette arama yaparken fotoğrafı gördüm. 100 yaşında koronavirüsü yenen kişinin doktorlarla birlikte fotoğrafını görünce duygulandım ve resmini çizdim. Tüm sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yürekten, fedakar bir şekilde çalıştıklarını anlatmak için bu resmi çizdim. Onlara da yarışmada dereceye giren resmimi hediye ederek teşekkür etmek istedim. Resimdeki doktorlarla tanıştığım için de ayrıca mutluyum” dedi.

‘KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BİZİM MOTİVASYONUMUZU 100 KAT ARTIRDI’

Dr. İsmail Hakkı Akbudak, Kocameşe’nin çizdiği resmin kendisini duygulandırdığını belirtip, “Değerli, küçük kardeşimizin yaptığı resim bizi çok mutlu etti. Resmi görünce hastayı taburcu ettiğimiz zamanki heyecanı tekrar yaşadım. Bize manevi destek vermesi çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel de Kocameşe’nin duygularını resme aktardığını ifade ederek, “Kardeşimiz küçük bedeniyle büyük bir yürek ortaya koymuş. Bizi tanımadığı halde resmi hediye ederek destek olmak için buraya kadar gelmiş. Bu duygular bizim için ifade edilemez. O bizimle gurur duyduğunu söylüyor ama asıl biz onunla gurur duyuyoruz. Bu hareketiyle koronavirüsle mücadelede bizim motivasyonumuzu 100 kat artırdı” dedi

Anne Nükhet Kocameşe de kızıyla gurur duyduğunu, sağlık çalışanlarını motive etmek için kızını kırmayarak, Denizli’ye gelip, resmi hediye ettiklerini söyledi.

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