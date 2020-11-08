Ana Sayfa Güncel Haberler Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor/ Ek fotoğraf
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Enerji tesisine ait açık alandaki yangın devam ediyor
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da dün sabah bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan...
Balıkesir’de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde şeker pancarı yüklü kamyon, virajlı yolda kontrolden çıktı. Devrilip, metrelerce sürüklenerek karşı şeride geçen kamyonda bulunan...
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MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 10 Ekim'de başlayan Al-Nasr Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar...