Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada (2)

HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Aydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Pınar Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pınar Y., buradan da Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Öte yandan, olaydan 2 saat önce Pınar Y.’nin sosyal medya hesabından yaptığı, ‘3 harfli çarpacak sizi çok şükür’ ifadeli paylaşımı dikkat çekti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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