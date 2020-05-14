Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ve hayatımıza giriyor ki ona yetişmek mümkün değil. Ticari işletmelerde hızla bu teknolojiyi ve aletleri kullanmaktadırlar.

Anayasamızda “Vergi Ödevleri “başlığı altında herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır denilmektedir.

Kanun yapıcılar, kanunu yaparken gelecekteki günlük gelişmeleri her ne kadar dikkate alsalar da hızına yetişmedikleri için o anki zamana göre kanun yapıyorlar. Kanunlar yapıldıklarında ekonomik ve sosyal hayata yetişemedikleri için geride kalıyorlar. Bu boşluğu mahkemeler dolduruyor kanunda olmayan veya idarenin yanlış uyguladığı kanuni maddelerin günün koşullarına göre kararlar vererek açıklık getiriyorlar.

Vergi idaresi ekonomik ve sosyal hayatımıza giren teknolojik gelişmelere göre işletmelerin bu kolaylıklardan yararlanmasının sağlanması, kolaylıklara uyum için teknolojiye göre kanuni uygulamalar geliştirmektedirler.

Uzun zamandır ticari hayatımızda olan kâğıt fatura yerine elektronik fatura uygulamasını kanundan aldıkları yetkiye dayanarak uygulamaya koydular.

Bunlardan bir de Elektronik fatura uygulamasına geçmek oldu. Kanun ve tebliğlerle esaslarını belirlediler. Elektronik fatura kullanan işletmeler birbirinden mal ve hizmet alırken bunların belgelendirilmesini elektronik fatura keserek yapacakları aksi takdirde hiç fatura kesilmemiş sayılacağı düzenlenmesi yapıldı. Hiç kesilmemiş hükmü daha sonraki bir tebliğ ile kaldırıldı.

Bu duruma uymayanlara ise Özel usulsüzlük cezası kesileceğini düzenlediler. Elektronik fatura kesmesi gereken bir işletme, elektronik fatura yerine kâğıt fatura keserse ve vergi idaresi bu işleme Özel Usulsüzlük cezası uygulamaktaydı. Bu konuyu esas alan bir davda Birinci derece vergi mahkemesi bu uygulamayı doğru bularak işletmenin, vergi idaresine açmış olduğu davayı red ederek cezayı uygun buldu.

Dava Danıştay’a gitti ve Danıştay ceza uygulanmasını hukuka uygun bulmadı.

13.05.2020 tarihinde Resmi Gazetede Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 2019/7414 Sayılı Kararı yayınlandı. Buna göre;

Ceza uygulanan maddenin (VUK -353/1) hiç belge düzenlenmesi veya gerçek meblağdan farklı bir meblağlara yer verilmesi halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlara kesilecek ceza belirlenmiştir. Vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakıldığının tespiti halinde bu ceza söz konusu olabilecektir.

Faturanın kesilmesi ceza uygulanmasını ortadan kaldırmakta bunun kâğıt veya elektronik olmasının vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakılmadığı kabul ediliyor ve elektronik faturanın, kâğıt faturanın alternatifi olmadığı VUK ‘daki 229 ila 232 maddelerindeki ispat edici unsurlardan olmasını yeterli görüyor.

Vergi Cezalarının kanuniliğine ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas ve varsayıma dayalı olarak ceza kesilmesi mümkün olmadığından, fiilen mevcut olan faturaların, hiç düzenlenmediği varsayılarak ceza kesilemeyeceği,

Yukarıda sayılan nedenlerle mal ve hizmet satanların gelir, alıcıların ise gider olarak yazabilmelerini sağlayan ve vergiyi doğuran olayın defterlere kayıt edilmesi mahkemece yeterli görülmektedir. Elektronik fatura veya kâğıt fatura olması özel usulsüzlük cezası kesilmesine yeterli bir koşul değildir.