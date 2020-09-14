Elektrikli scooterlar için yeni düzenleme geliyor

Türkiye’de faaliyet gösteren elektrikli scooter platformlarına yeni yasal düzenleme geliyor.
Hazırlanan taslak çalışmaya göre kiralık scooter sunan platformlara yeni düzenlemeler getirilecek. Taslak metne göre, azami hız sınırı 18 km olacak. 16 yaşından küçükler trafikte scooter kullanamayacak. 16-18 yaş arasındaki kullanıcılardan mobilet ya da motosiklet ehliyeti istenecek. 18 yaşından büyükler için ehliyet şartı olmayacak. İki kişi scooter’a binemeyecek. Yaya yollarında ve kaldırımlarda scooter kullanılmayacak. Scooterlar kaldırımlara ve direklere rastgele bırakılmayacak. Yönetmelikteki adı ‘e-skuter’ olacak. Kuralları ihlal eden ceza yiyecek.
2021’in başında yürürlüğe girecek
Hürriyet.com.tr’den Emre Eser’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamu, üniversite ve sektör temsilcileri ile beraber çalışıp hazırladığı taslak metin ortaya çıktı. Diğer ilgili bakanlıkların da katılımı ise son halini alacak olan yönetmelik 2021’in başında yürürlüğe girecek.
Özellikle 18 yaş altındaki gençlerin kullandığı için eleştiriler alan ve Taksici esnafının da hedefi haline gelen Martı ve benzeri elektrikli scooter platformları hazırlanan taslak ile belli bir standarta kavuşuyor. Hazırlanan taslaktaki bilgilere göre aşağıdaki adımlar atılacak:
- Araç tanımlaması ile trafiğe çıkacak olan scooterlar, plaka gibi bir kimlik bilgisi taşıyacak.
- Kiralık araçlarda olduğu gibi bu scooter’ı kiralayan kişi kiralama boyunca yapılan ihlallerden ve kural hatalarından sorumlu olacak.
- Scooterlar yönetmelikte ‘e-skuter’ olarak yer alacak.
- Bakanlıktan lisans, belediyeden yetki belgesi alacak.
- Scooter’ların azami hız sınırı 18 km/s olacak.
- Hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda scooter kullanılamayacak.
- 16-18 yaş aralığındakilerden M ve A1 yani motosiklet ya da mobile ehliyeti istenecek.
- Kara yolları tarafik kanunda tanımlanacak. Trafik cezası kesilebilecek.
- İki kişi scooter’ı kullanamayacak. Çanta harici eşya taşınamayacak.
- Yayaları ve engellileri tehlikeye sokmayacak. Kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek.
- Scooter’ların kiralanması konusunda kullanılan sunucular Türkiye’de bulunacak.
- Yaya yolundan değil bisiklet gibi araç yolunun sağından gidebilecek.
- Sadece belirlenen bölgelerde kullanılabilecek. Yazılım her yola ya da bölgeye girilmesine müsaade etmeyecek.
- Rastgele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak. Uygun parklama alanları belirlenecek.
- Üniversite kampüslerinde kurallar daha serbest olacak.