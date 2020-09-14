Elektrikli scooterlar için yeni düzenleme geliyor

Türkiye’de faaliyet gösteren elektrikli scooter platformlarına yeni yasal düzenleme geliyor.

Hazırlanan taslak çalışmaya göre kiralık scooter sunan platformlara yeni düzenlemeler getirilecek. Taslak metne göre, azami hız sınırı 18 km olacak. 16 yaşından küçükler trafikte scooter kullanamayacak. 16-18 yaş arasındaki kullanıcılardan mobilet ya da motosiklet ehliyeti istenecek. 18 yaşından büyükler için ehliyet şartı olmayacak. İki kişi scooter’a binemeyecek. Yaya yollarında ve kaldırımlarda scooter kullanılmayacak. Scooterlar kaldırımlara ve direklere rastgele bırakılmayacak. Yönetmelikteki adı ‘e-skuter’ olacak. Kuralları ihlal eden ceza yiyecek.

2021’in başında yürürlüğe girecek

Hürriyet.com.tr’den Emre Eser’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamu, üniversite ve sektör temsilcileri ile beraber çalışıp hazırladığı taslak metin ortaya çıktı. Diğer ilgili bakanlıkların da katılımı ise son halini alacak olan yönetmelik 2021’in başında yürürlüğe girecek.

Özellikle 18 yaş altındaki gençlerin kullandığı için eleştiriler alan ve Taksici esnafının da hedefi haline gelen Martı ve benzeri elektrikli scooter platformları hazırlanan taslak ile belli bir standarta kavuşuyor. Hazırlanan taslaktaki bilgilere göre aşağıdaki adımlar atılacak: