ELEKTRİKLİ KAMYON KEÇİÖREN’DE TESTE GİRDİ

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracı TOGG’un üretim bandındandın inmesinin ardından bu kez de tamamen yerli imkânlarla Ford Otosan tarafından üretilen kamyon Keçiören Belediyesi tarafından test kullanımına alındı.

Belediye önünde sergilenen elektrikli kamyonu inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yetkililerden detaylı bilgi aldı.

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

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Tamamen yerli imkânlarla üretilen kamyonun seri üretime geçmesiyle birlikte büyük bir kullanım alanına sahip olacağını, hem enerji tasarrufu yönüyle hem de çevre dostu özelliğiyle büyük avantaj sunacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye için bir zamanlar hayal olan yerli ve milli araç üretimi bugün gerçekleşmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu hayalimizi Türkiye olarak daha ilerilere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye bugün tüm dünyada elektrikli araç konusunda ortaya koyduğu başarıyla anılmaktadır. Bu vizyonla ortaya koyacağımız nice teknoloji hamlesiyle inşallah dünyada daha fazla söz sahibi olacağız. Bu üretimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracın test sürüşü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılmıştı. Araç, 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıtılmıştı. ​

