- Reklam -

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde elektrikleri kesilen mahalleli, Diyarbakır- Elazığ karayolunu trafiğe kapattı. Polisin gelmesiyle dağılan grup, mağdur olduklarını ifade ederek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi’nde elektrik sayaçlarının direklere konulmasına izin vermeyen mahallelinin elektriği sabah saatlerinde kesildi. Bunun üzerine mahalleli de öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ karayolunu trafiğe kapattı. Polisin gelmesi eylemlerini sonlandıran mahalleli, evlerinde elektrikli cihazlara bağlı yaşayan hastaların olduğunu belirterek, tepkilerini dile getirdi. Mahalleliler adına konuşan Emin Kurt, “Komşularımızdan 2’si fenalaştı, acile kaldırdık. Bu bir haksızlıktır. Devlet bize bir çare bulsun. Burada 230 hane var. Hepsi fakir insanlardır” dedi.

Remziye Kurt ise astım hastası olan 95 yaşındaki babası Ali Kurt’a baktığını ifade ederek, “Günde 6 kere buhar vermek durumundayız. Ancak elektriklerin kesilmesiyle babam nefes alamıyor. 3 saatte bir hastamıza buhar kullanmalıyız. Hastamız nefes alamıyor, ağlıyor. O nefes alamayınca biz de alamıyoruz. Biz de ağlıyoruz. Benim hastam zaten yemek yemiyor. Mama ile besliyoruz. Elektriklerimiz kaçak değil. Bakıp araştırsınlar. Zaten bizim indirimimiz var. Devlet bize yardım ediyor” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden astım hastası 45 yaşındaki Hediye Kaya ise şunları söyledi:

“Bende nefes darlığı var. Elektrik olmazsa ben nefes alamıyorum. Ben cihaza bağlıyım. Onu çekmezsem dayanamıyorum, nefes alamıyorum.” (DHA)

FOTOĞRAFLI



- Reklam -