Hayat pahalılığı neredeyse çekilemez bir noktaya geldi. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar, halkın kısıtlı bütçesini artık iyice zorlamaya başladı Halk, eriyen maaşlar, artan borçlar, işsizlik nedeniyle deyim yerindeyse açlık ve yoksullukla boğuşur hale geldi.



AKP hükümeti elbette yapılan zamları geri almaz ama ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşların, “Zamlar geri alınsın, zamana yayılsın. Rahmetli Turgut Özal başbakanlığı döneminde aylık küçük zamlar yapardı. Piyasa da çok ağır zamlarla sarsılmazdı. Zamlar Özal gibi yapılsın” diyorlar.



2018’den 2019 yılına kadar 5 kez zamlanan elektrik faturaları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Elektrik fiyatlarına 1 Ağustos 2018 % 9, 1 Eylül 2018 %9, 1 Ekim 2018 %9, 1 Temmuz 2019 %14,98, 1 Ekim 2019 %14,9 zam yapıldı.



2019 yılının Ağustos ve Eylül aylarında doğalgaza yapılan yüzde 14,9’arlık zamlarla birlikte geçtiğimiz yıl doğalgaza yapılan zam yüzde 30 seviyelerine çıktı. 2018 yılında yapılan doğalgaz zamlarını da hesaba katarsak son iki yılda yapılan zam oranı yüzde 60’ın üzerine çıkmış oldu.

Hükümetin, ekonomik krizden doğalgaza, elektriğe yapılan zamlarla ve özelleştirmeler ile emekçilerin sırtına dolaylı vergileri yükleyerek kurtulmaya çalıştığını öne süren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Balık “AKP iktidarı döneminde; tüm emekçilerin ödediği vergilerin sınırı bilinmemektedir; elektrik, doğalgaz, su ve yaşamsal giderler sürekli zamlanmaktadır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinen tüm yurttaşların ortak isteği tüm zamların geri çekilmesidir.” dedi



Tüketici Hakları Derneği (THD), yaptığı açıklamada doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların her şeyin fiyatını artıracağını ve tüketicinin satın alma gücünü düşüreceğinin altını çizerek Bu zamların asıl kaynağı dışa bağımlı yanlış enerji politikalarının hazin bir sonucudur denildi



THD, son zamlarla birlikte elektrik ve doğal gaz giderlerinin maaş artışlarını katladığını, Freni patlayan elektrik ve doğal gaz zamlarının yoksulluğu artıracağını belirterek bir an önce yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına ağırlık verilmesi gerektiği uyarısında bulundu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’ta, vatandaşı zor durumda bırakan elektrik ve doğalgaz faturalarını Meclis’e taşıdı.



Doğalgaza 5, elektriğe ise 7 kez zam geldiğini vurgulayan Bulut, “Kamu açıklarının faturası vatandaşın sırtına yüklendi. İcra dairelerinde 23 Aralık itibarıyla toplam 20 milyon 662 bin dosyanın bulunduğu ülkemizde, vatandaş borç kıskacındadır. İşsizliğin rekorlar kırdığı, ekonomik kriz ortamında vatandaşın evine ekmek götürmekte, ayın sonunu getirmekte zorlandığı bu koşullarda fahiş faturalar halkı isyan etme noktasına getirmiştir” ifadelerini kullandı.



Bulut, konuya ilişkin Meclis Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, son iki yılda doğalgaza yapılan zam oranının yüzde 65’i bulduğuna dikkat çekerken, Türkiye’de ısınmanın artık lüks hale geldiğinin altını çizdi.



Vatandaşlar da “Yapılan bu zamlar halka yapılmış büyük bir yüktür. Halk bunu hak etmiyor. Yetkililerden biraz duyarlı olmasını istiyoruz. İşsizlik zaten had safhaya gelmiş, kimi esnaf siftah yapamıyor. Son aylarda elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve diğer temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar geri alınmalıdır.” diyerek hem isteklerini hem de sitemlerini dile getirdi.