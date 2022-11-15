ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SÜBVANSİYONLARI

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Geçenlerde Recep Bey konuşmasında “Konutlardaki doğalgazın yüzde 75’ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifade ile 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlara yansıtmadan direkt kaynağında biz karşılıyoruz. Bu uygulama ile 2021 yılında vatandaşlarımıza 80 milyar lira doğalgaz, 20 milyar lira elektrik desteği olmak üzere 100 milyar liralık destek sağladık. Destek tutarı bu yıl geçen seneki tutarın iki katından daha fazla olacaktır” demiş…

Doğal gaz metreküp fiyatı meskenler için Ocak 2021’de 1.96 TL iken Ocak 2022 yılında 3.04 TL’ye yükseldi. Tarife 2022 yılının Ekim ayında ise 6.18 TL oldu. Geçtiğimiz ocak ayından ekim ayına kadar doğal gaza yüzde 103 oranında zam yapıldı. Ancak bahar ve yaz aylarında doğal gazın çok fazla kullanılmamasıyla tüketiciler, zammın etkisini faturalarda henüz görmedi. Kombilerin açılmasıyla birlikte bu zamların etkileri faturalarda görülmeye başlanacak. Örneğin, bu yılın ocak ayında aylık 1.000 TL doğal gaz gideri olan bir mesken, bu ay aynı kullanımla 2.032 TL fatura ödeyecek.

Müstakil olmayan, orta büyüklükte bir dairede kış ortalaması 10 metreküp civarındadır ve buda aylık 300 metreküpe denk gelir ki bu günkü fiyatla bu tüketimin karşılığı da 1.854 TL olacaktır…

2022 Kasım döneminde aylık 240kWh’e kadar tüketim için vergiler dâhil elektrik birim fiyatı 1,74 TL’dir. Aylık tüketimlerin 240 kWh’ın üstünde olması durumunda elektrik birim fiyatı 2,6 TL’ye yükseliyor. Bu durumda bir evde 1 ayda 240 kWh tüketim olduğunda 240 kW elektrik fiyatı 423,24 TL olacaktır.

Recep Bey’in açıklaması üzerinden bir hesap yaparsak:

Doğalgaz faturasında bir hanede ödenen doğalgazın bedeli gerçek maliyetin sadece % 25 kadarı, yani 2.032 TL ise tamamı bunun 4 katı kadar yani 8.128 TL olacaktır…

Elektrik faturasında bir hanede ödenen elektriğin bedeli gerçek maliyetin sadece % 50 kadarı, yani 423,24 TL ise tamamı bunun 2 katı kadar yani 846,48 TL olacaktır…

İkisini toplasan bir evin ısıtma ve aydınlatmanın gerçek maliyeti yaklaşık 9 bin lira…

Eeeee asgari ücret hepi topu 5 bin 500 lira, yani devlet sübvanse etmese millet karanlıkta oturup zemherinin ayazında donacak…

Peki, soruyorum o zaman bu saçma enerji politikasını kim, neden ve nasıl Türkiye’ye dayattı?

Recep Bey doğru söylüyor devlet gerçekten de bu kadar büyük bir sübvansiyon yapıyorsa enerji niye bu kadar pahalı bir hale geldi, hangi yanlış politika ve stratejiler bu sonucu doğurdu?

Kimse kalkıp efendim o bu savaş mavaş da demesin biz Rusya’ya yaptırım uygulamıyoruz, dolayısı ile doğalgaza erişim sorunumuz da yok üstelik petrol fiyatları geçmişteki zirvesi olan 140 dolardan hala çok uzak, 2008 ile 2014 yılları arasındaki 100 doların üstündeki seviyelerde de değil.

Türkiye doğalgaz alımlarını uzun vadeli kontratlar ile alıyor anlık dalgalanmalardan çok da etkilenmesi pek olası değil.

Peki, neden bu gelir gider uyumsuzluğu?

Yoksa sorun doğalgaz fiyatlarında değil de gelirlerde mi?

Gelirler enflasyona paralel artmayıp giderler böyle artınca mı ortaya çıktı bu pahalılık?

Asıl cevaplanması gereken sorun bu gibi görünmektedir. Eğer insanlar gelirleri ile bir evin aydınlatma ve ısıtma giderlerini bile ödeyemiyorlar, devlet büyük ölçüde sübvanse etmek zorunda kalıyorsa çok açık ve net olarak ifade etmek gerekir ki orada çok ciddi bir gelir yetersizliği sorunu vardır.

Dahası bunca yakın ilişkiye rağmen Ruslar bize fahiş fiyattan gaz ve petrol satıyorsa bu ilişkiyi de sorgulamak gerekmez mi?

Demedi demeyin; bu sürdürülebilir bir durum değildir, giderleri düşürmek mümkün olmadığına göre gelirleri artırmak tek çıkış yoludur.