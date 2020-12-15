Elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri itfaiye kurtardı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da elektrik tellerinde asılı kalan güvercinler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri gören vatandaşlar Iğdır Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen görevliler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları güvercinleri, ayaklarına dolanan ipleri keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, güvercinleri Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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