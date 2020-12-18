Elektrik ekibinin kamyoneti uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Çağlar Özmen, ani duygu değişimlerinin yoğun bir şekilde yaşanması sonucu ortaya çıkan ‘mutlu kalp ve kırık kalp sendromu’ hastalıklarında artış yaşandığını, her iki hastalığın da belirtilerinin aynı olduğunu kaydederek, “Ani duygu değişimlerinden uzak durup, biraz daha soğukkanlı olmalıyız. Bazen ani mutluluklar bile kalbimize zarar verebilir” dedi.