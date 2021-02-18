Elektrik arızasına giden ekiplerden sokak hayvanlarına mama desteği

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul’u 14 Şubat Pazar gününden bu yana etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı alarmda olan BEDAŞ ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, arıza ve onarım çalışmalarına giderken kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yanlarında mama da taşıdığını duyurdu.

İstanbul’da 14 Şubat Pazar gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle alarm durumuna geçen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) soğuk kış günlerinde abonelerinin enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat çalıştığını açıkladı. Gelen ihbarlar üzerine arıza noktalarına giden BEDAŞ ekiplerinin, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de yanlarında mama götürdüğü belirtildi.

“ARAÇLARDA MAMA DA TAŞINIYOR”

Kar başlamadan önce olası arızalara karşı sahadaki ekip ve araç sayısını artıran BEDAŞ, sahadaki personel sayısını bin 193’e çıkardı. Bu sırada 211 araç arıza onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına hazır hale getirilirken araçlara sokak hayvanları için de mama konuldu.

Özellikle İstanbul’un kırsal ve ormanlık alanlarının daha çok olduğu bölgelerde ekipler, her arıza ihbarına giderken yanlarında sokak hayvanları için mama da taşıdı. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi bölgelerde arızalara müdahale eden BEDAŞ saha personeli ‘sokaktaki canları’ yanlarındaki mamalar ile besledi.