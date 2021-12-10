Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarıyla 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA’nın Kulu ilçesinde sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin, listelerindeki arkadaşlarına ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirtilen 2’si kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın desteğiyle çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerinin, sosyal medya hesabını ele geçirdikleri kişilerin listelerindeki arkadaşlarına ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle para istediğini belirledi. Şüphelilerin, bu yöntemle hem para istedikleri kişilerin kimlik ve hesap bilgilerine ulaştıkları, hem de şantaj yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı.

Soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli 9 ilde, 7 Aralık’ta düzenlenen operasyonda M.K., V.B., A.Ö., İ.A., U.K., Ö.D., S.S., İ.N., D.N., Ö.O., H.B., S.T., B.K.K., G.K., D.Y., M.B. ve adı açıklanmayan 2 kişi, ‘örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj’ suçlarından gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 2’si kadın, 18 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün jandarmanın geniş güvenlik önemi altında adliyeye sevk edildi.

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