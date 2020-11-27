Elbette Türkiye’de her yaşayan için Anayasamız olacak…

Bizim millet başka millet.Korkusuz millet.Özgürlük için kellesini bile verir.15 Temmuz’da gördük.





Bizim seçmem başka bir seçmen.

Aptal görünür.

Fakat akıllıdır.

Sen satmadan o seni satar.

Yerel seçimlerde gördünüz.

Çaldılar dediniz.

İstanbul seçimini yenilediniz.

Kaybeden kim oldu?

Yine siz.

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Yandaş basın iftiralar atmaya başladı.

CHP,HDP,Saadet partiSİ ve İYİ Parti gizli bir anayasa hazırlıyorlarmış.

Maksat millet ittifakını bozmak.

Kürt ile Türkü biri birine düşman etmek.

Benim çok vatanını seven Türk bayrağını sayan kürt arkadaşım var.

Geçiniz onları.

Hepimiz kardeşiz.



Ben çocukluğumdan hatırlarım.

Kürt milleti için namuslu ve doğru insanlar derlerdi.

Babam subaydı.

En çok güvendikleri Kürtlerdi.

Emir erlerini Kürt askerlerden seçerlerdi.

Bizimde bir emir erimiz vardı adı Memo..

Bir türlü ona tahtadan bir silah yaptıramadım.

Bana hep cankurtaranlar yapardı.